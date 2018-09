Harderwijks gezin moet rennen voor Griekse vloedgolf

ZAKYNTHOS - De schrik zit er donderdagavond nog goed in bij Rianne uit Harderwijk. Met haar gezin viert ze vakantie op het Griekse eiland Zakynhtos. Vanmiddag was ze op een strand waar een aardverschuiving ontstond. Daardoor brak een stuk rots los en ontstond een vloedgolf. 'Iemand riep: vloedgolf! Dus toen moesten we rennen en zijn we het strand opgerend.'

Rianne stond op dat moment met haar man en twee jonge kinderen op het punt om weer in de boot te stappen. 'Ineens komt er een hele rotswand naar beneden. Dat gebeurde in lagen en toen ontstond de vloedgolf. Ik had mijn baby op de borst, mijn man pakte mijn zoontje. Dat waren angstige momenten. Je kijkt ook meteen waar je veilig staat.'

Meerdere mensen raakten gewond door de losbrekende rots. 'Iedereen was in paniek en aan het gillen. Gelukkig konden we daarna gelijk weg.' De hele gebeurtenis heeft indruk gemaakt, ook op de peuter van drie. 'Toen we terug waren op het park, had hij het over al die mensen die aan het rennen waren. Dan weet je dat het indruk maakt op een kind van drie.'