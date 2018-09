Vitesse en De Graafschap hebben geen last van politiestaking

DOETINCHEM - De wedstrijden van Vitesse en De Graafschap gaan dit weekend door, ook als de politie gaat staken. Dat meldt de KNVB op de website.

Als de agenten gaan staken komen ze alleen in actie bij noodhulp. De reguliere politietaken, zoals aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden, komen dan stil te liggen.

De wedstrijd van De Graafschap, thuis tegen VVV, en de wedstrijd van Vitesse, uit bij PEC, gaan in ieder geval door. De burgemeesters van de betreffende gemeenten vinden het verantwoord om de wedstrijden door te laten gaan.

Zorgen om Olympia's Tour

De wielerkoers Olympia's Tour houdt wel rekening met problemen als de politie staakt. De wielrenners hebben normaliter bescherming van ervaren motoragenten tijdens de koers, dat is dit weekend door de staking een probleem. 'De organisatie en politie zijn donderdag en vrijdag in overleg over de situatie. We vragen alle betrokken partijen om begrip en zullen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over het vervolg van de wedstrijd.'

Vrijdag finisht de koers in Duiven. Zaterdag volgt een tijdrit in Limburg, zondag eindigt de koers in de gemeente Beneden-Leeuwen.