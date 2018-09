Beelden corsowagen Eindbaas gaan de wereld over: 'Niet normaal, heel bizar'

Hij is de ontwerper. 'Nu heb je het over een miljoen, onbeschrijfelijk.' De wagen is negentien meter lang en alles beweegt. Tijdens het corso won de creatie de publieksprijs.

'Frankrijk, India, Canada. Ik ben een ontzettend blij man', vertelt Herman ter Haar, voorzitter van het Bloemencorso, over waar de beelden allemaal bekeken worden. 'We krijgen wederom de aandacht die we hopen te krijgen. Wellicht komen er veel buitenlanders naar ons toe.'

Ter Haar koos voor de 'eindbaas' uit beelden en karakters van video-games. 'Iedereen kent Koopa van Mario Bros. Alles wat we cool vonden van al die eindbazen uit computergames hebben we samengepropt.'

En nu is het nagenieten, vooral door de aandacht. 'Daar krijg ik wel een klein glimlachje van op mijn gezicht.'