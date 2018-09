Wat moet er gebeuren met de vluchtelingentekst op de Waalbrug?

De pijlers worden dit najaar schoongemaakt door Rijkswaterstaat. In die zin is er weinig discussie meer mogelijk: de tekst verdwijnt. Ook de tekst 'Nijmegen gastvrij' verdwijnt dan van de Waalbrug.

Partijen als de VVD en Voor Nijmegen zijn blij met die schoonmaak. 'Volgende week komt er weer een partij die er een emmer witte verf overheen gooit, of er komt een andere partij die 'vol is vol' op de pijler wil hebben staan, dan komt er weer een partij die de emmer witte verf eraf gaat halen. Nu gewoon schoonmaken en klaar', zegt raadslid Paul Eigenhuijsen (Voor Nijmegen).

Kunstwerk voor Nijmegen gastvrij

Toch zijn er ook nieuwe ideeën. De PvdA komt met een voorstel om een kunstwerk te maken dat de gastvrijheid van Nijmegen uitstraalt. 'Mijn idee is om een kunstwedstrijd uit te schrijven voor een creatief idee om de boodschap 'Nijmegen gastvrij' in een kunstwerk te gieten', vertelt fractievoorzitter Ammar Selman. Hij verwacht steun uit linkse hoek in de gemeenteraad.

Of er daadwerkelijk een kunstwerk komt, is nog onduidelijk. Selman zegt al kunstenaars te willen gaan benaderen. De grootste partij in Nijmegen, GroenLinks, staat open voor nieuwe ideeën. 'GroenLinks staat open voor suggesties en juicht breed gedragen initiatieven toe. Al mag je natuurlijk niet zomaar op een brug schilderen.'