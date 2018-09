Jeugd uit regio leert over oorlog en vrede

VARSSEVELD - Kinderen van zes basisscholen uit de regio maakten woensdagmiddag kennis met verhalen over oorlog en vrede bij de aftrap van de Peace Poster Contest in de Laurentiuskerk in Varsseveld. Door te luisteren naar ervaringen van mensen die oorlog hebben meegemaakt en actief aan de slag te gaan met het thema 'Aardig zijn helpt' werden de kinderen bewust gemaakt van de kracht van vrede.

'De kinderen gaan de komende week werken aan hun posters', legt Wijnand Rigter van de organisator Lionsclub Wisch uit over de wedstrijd. Op die manier zijn de kinderen actief bezig met het thema en leren ze nadenken over de gevolgen van oorlog en wat het betekent om in vrede te leven.

Bij de aftrap vertelden Joop Levy, die ondergedoken zat in de Tweede Wereldoorlog, en Syrische vluchtelinge Sahar Derbas over hun persoonlijke ervaringen. Levy vindt het initiatief fantastisch. 'Vooral omdat de jongelui leren hoe in Nederland de oorlog verlopen is', aldus Levy. 'En dat je aardig en behulpzaam moet zijn naar anderen. Dat zijn belangrijke voorwaarden in het leven.'



Rigter was dankbaar dat de twee hun verhaal met de aanwezige kinderen wilden delen. 'Het is fijn als mensen zich zo willen inzetten voor de samenleving', vertelt Rigter. 'Ik denk dat we moeten proberen er voor elkaar te zijn. Aardig zijn voor elkaar helpt en dat hebben we vanmiddag kunnen zien.'

Derbas was blij dat ze de kinderen kon inspireren. 'Ik vind oorlog vreselijk en ik mis mijn familie uit Syrië', aldus Derbas. 'Vrede is erg belangrijk voor mensen. Aardig zijn helpt en geeft vertrouwen.'