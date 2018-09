Een kolos voor de Eerste én de Tweede Wereldoorlog

KLEVE - Op een plein aan de noordzijde van de Stiftskirche in Kleve ligt een reus. Een enorme mans­figuur van basalt, gemaakt door de Duitse kunstenaar Ewald Mataré (1887-­1965). Het is Der Tote Krieger, een oorlogsmonument dat zowel aan de Eerste als aan de Tweede Wereldoorlog herinnert.

Mataré kreeg in 1933 opdracht om een gedenkteken voor de Eerste Wereldoorlog te maken. Hij ontwierp een beeldengroep waarvan de dode krijger deel uitmaakte. De liggende soldaat is nu nog steeds deels in een vlag gehuld, maar destijds stond op die vlag ook een hakenkruis. Rondom de hoofdfiguur stonden militairen met SA- en SS-tekens op hun uniform. Desondanks vonden velen in nazi-Duitsland dat het beeld niet heldhaftig genoeg was.

Krieger in stukken gehakt

De krijger was duidelijk geen held, hij was gewoon dood. Daarom kreeg het werk het stempel ‘ontaarde kunst’ (entartete Kunst), ofwel kunst die het nazi-regime niet beviel. In 1938 werd het in stukken gehakt en begraven. Pas lang na de Tweede Wereldoorlog vroegen kunstliefhebbers zich af waar het werk van de inmiddels overleden, maar beroemd geworden Mataré was gebleven. Toen wegwerkers in 1977 in de Kleefse Ringstrasse op brokstukken stuitten, was het meteen duidelijk dat Der Tote Krieger was teruggevonden. Tussen 1981 en 1984 is het beeld hersteld. Veel naden en breuklijnen tonen nu nog wat een puzzel dat is geweest. Van de omringende beelden is vrijwel niets meer teruggevonden.

Tegen onrecht en geweld

De liggende soldaat geldt nu als een gedenkteken tegen onrecht en geweld. Twee later toegevoegde bronzen tafels vertellen het bijzondere verhaal van de monolitische kolos. Mataré was tussen de twee wereldoorlogen één van de meest vooruitstrevende Duitse beeldhouwers. Hij had een voorliefde voor enorme dieren- en mensenfiguren, die hij zo log en eenvoudig neerzette dat ze bijna abstract werden. Mataré probeerde met zijn beelden steeds aan deernis grenzend respect op te roepen, geïnspireerd op zijn vaste christelijke geloof. Na de oorlog werkte Mataré steeds meer met houtsnedes en aquarellen. Mataré heeft vooral na zijn dood erkenning gekregen. Van zijn werk zijn onder andere in Nederland overzichtstentoonstellingen geweest. Museum Kurhaus Kleve bezit door een schenking van Mataré’s dochter de grootste collectie van zijn werk.

Auteur: Eva Wassenburg, Bron: Remember September

KUNSTROUTE IN DE MAAK

‘Oorlogsregio is bezaaid met herinneringskunst’

Wie het niet weet, rijdt er zo aan voorbij. Tenminste, aan de meeste van de tientallen beelden en plaquettes in de regio die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en operatie Market Garden. Aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens zijn op tal van plaatsen kunstwerken geplaatst, om blijvend te herinneren aan een kleine of grote gebeurtenis uit de oorlogstijd.

‘Het is hoog tijd dat er een mooie route komt langs al die min of meer onbekende plekken. Met uitleg, zodat mensen op eigen houtje of in groepsverband opmerken wat er eigenlijk allemaal te zien is.’ Dat zegt Theo Giesbers (68) uit Groesbeek. De gepensioneerde onderwijzer, oud-directeur van basisschool De Horst in Groesbeek en oud-cultuurwethouder in diezelfde plaats, is de geestelijk vader van het plan om oorlogskunst aan de vergetelheid te ontrukken, in samenwerking met de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden.

‘Het zou mooi zijn als zo’n kunstroute in het voorjaar van 2019 klaar is. Zodat hij kan worden gebruikt als we volgend jaar herdenken dat operatie Market Garden 75 jaar geleden is.’ Aan de kosten kan het niet liggen, want Giesbers heeft becijferd dat er voor een kleine 5000 euro een brochure kan worden gedrukt in zowel Neder- lands als Duits. ‘En het liefst ook in het Engels.’ Subsidieaanvragen zijn de deur uit. De uit te stippelen route heeft hij al vrijwel helemaal in zijn hoofd. Hij is overal al vaak geweest. ‘Ik ben een geboren en getogen Groesbeker. Vroeger gingen we al met mijn vader op pad. En later nam ik schoolklassen mee om ze deze objecten aan beide zijden van de grens te laten zien.’ Zo wil Giesbers het monument Kreuz der Versöhnung van Bert Gerresheim

in Kleef laten zien. Een veelzeggend kunstwerk, maar bijna verstopt tegen de muur van de kerk. ‘Bijna alle Kleefse Joden waren aan het eind van de oorlog dood of gevlucht. De synagoge, vlak bij deze plek, is in de Kristallnacht in 1938 verwoest. Het is goed te zien dat de stad dit niet verbergt en in 1989 dit kunstwerk heeft laten maken.’Giesbers hoopt dat hij ook een educatieve route voor kinderen kan maken. En hij werkt met enkele leden van de Groesbeek Airborne Vrienden en de Heimat und Verkehrsverein Donsbrüggen aan een boek. Daarin vertellen twaalf gewone Duitsers en twaalf gewone Nederlanders uit de grensregio hun oorlogsverhaal. ‘Want nu zijn zij die het meemaakten er nog. Die vaak hartverscheurende, persoonlijke verhalen spreken ook nieuwe generaties aan. Hun verhaal is ook ons verhaal.’

Auteur: Eva Wassenburg, Bron: Remember September