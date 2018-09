Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Atemlos' kijken en luisteren naar Helene Fischer Foto: Sven-Sebastian Sajak (Wikimedia Commons

ARNHEM - Het aftellen is begonnen! De Duitse zangeres Helene Fischer treedt vanavond op in een uitverkocht GelreDome in Arnhem. Een half uur eerder dan op het ticket vermeld staat in verband met de lengte van de show.

Vanaf 19.30 uur kunnen fans al 'atemlos' kijken en luisteren naar de 34-jarige artiest. Fischer is in eigen land één van de grootste popsterren aller tijden, maar heeft ook een grote schare Nederlandse fans, met name in het grensgebied. De 33-jarige Duitse verkocht sinds haar debuut in 2005 meer dan 15 miljoen albums. Heeft u een kaartje weten te bemachtigen? Wij ontvangen graag uw foto's en filmpjes van het concert! Gebruik onze app of mail naar: omroep@gld.nl. Zie ook: Let op! Helene Fischer begint een halfuur vroeger Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52