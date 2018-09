Man (43) krijgt werkstraf voor seks met meisje (14)

BEEKBERGEN - De rechtbank heeft een 43-jarige man uit Zwolle donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 242 dagen, waarvan 239 dagen voorwaardelijk. Ook krijgt hij een werkstraf van 200 uur, onder andere omdat hij seks had met een 14-jarig meisje.

De man had in juni 2016 seks met het meisje in Beekbergen en Apeldoorn. Daarnaast had de man kinderporno, afbeeldingen en een filmpje, in zijn bezit. Het filmpje heeft hij ook verspreid door het naar zijn vrouw te sturen.

Volgens de rechtbank is er geen sprake geweest van het uitoefenen van druk of dwang door de Zwollenaar. De ontmoetingen hebben volgens beide partijen steeds vrijwillig plaatsgevonden. Volgens de rechtbank is er nog steeds sprake van ontucht, vanwege de ongelijkwaardige verhouding tussen de Zwollenaar en het meisje.

De uitspraak is conform de eis van de officier van justitie. De rechtbank heeft bij het vonnis rekening gehouden met het blanco strafblad van de man en het feit dat de relatie met zijn vrouw mede door de strafzaak beëindigd is.

Naast de werkstraf en de voorwaardelijke celstraf wordt de man onder toezicht van de reclassering gesteld. Ook moet hij zich laten behandelen.