Uitzending over de wolf bij Omroep Gelderland

Kunnen we in Nederland samenleven met de wolf? En zo ja, wat is dan de beste manier? In een speciale radio-uitzending van De Week van Gelderland bespreken we met deskundigen, natuurliefhebbers, schapenhouders en politici de terugkeer van de wolf naar Nederland.

Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur, maken we deze speciale uitzending over de wolf. En jij kunt erover meepraten! Stuur je vraag of mening over de wolf naar ons WhatsApp nummer 06 - 220 543 52 en dan leggen wij je vraag voor aan de gasten aan tafel.

Wat vind jij?

Is er plek genoeg voor de wolf in Gelderland? Is de wolf welkom?



De gasten

Roeland Vermeulen is ecoloog bij de organisatie Wolven in Nederland en hij schuift de gehele uitzending aan als tafelgast. Hij kan onder meer vertellen wat de komst van de wolf betekent voor Gelderland en of de wolf zich überhaupt in onze provincie gaat vestigen.

Bart Kemp is schapenhouder in Ede en initiatiefnemer van het platform No Wolves en hij wil het liefst dat er geen wolven in Nederland komen. Hij vindt dat er veel te makkelijk wordt gedaan over de traumatische ervaringen van schapenhouders bij wie schapen zijn doodgebeten door wolven. Ook schapenhouder Hans Abbink uit Eibergen is te gast. Hij is niet tegen de komst van de wolf, maar vindt het wel belangrijk dat ons vee dan beter beschermd wordt dan nu vaak het geval is. Hij heeft daarom sinds afgelopen voorjaar twee waak-ezels bij zijn kudde staan.

Biologiedocente en wolvenspoorzoeker Jeannet Hulshof schuift ook aan in de studio. Zij is mede-oprichter van de vrijwilligersorganisatie Wolf-fencing en helpt mensen om wolfbestendige hekwerken te bouwen. In het laatste uur, tussen 18.00 en 19.00 uur zijn Astrid Vollebregt van de SP en Harold Zoet van het CDA te gast in de uitzending. Harold Zoet vraagt zich af of er wel ruimte is voor de wolf in Gelderland en hij vindt dat de wolf - bij teveel overlast - afgeschoten moet kunnen worden. Astrid Vollebregt vindt juist dat we een beetje verleerd zijn om met de natuur samen te leven. Volgens haar is het belangrijk dat we ons vee beter gaan beschermen.

