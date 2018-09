Bezoekersrecords bij topseizoen openluchtzwembaden

APELDOORN - De Gelderse openluchtzwembaden hebben een topseizoen achter de rug. De langdurige hitte en de warme, droge zomer zorgden voor bezoekersrecords.

Meerdere baden sluiten zondag het seizoen af met de traditionele hondenduik. Zo ook het Boschbad in Apeldoorn, dat de afgelopen maanden tussen de 110.000 en 120.000 bezoekers de kassa zag passeren.

'Sinds 2006 niet meer zo druk'

Een aantal openluchtzwembaden is al gesloten. De meeste kijken tevreden terug. De Vrije Slag in Bennekom trok ruim 100.000 bezoekers: 'Wat een prachtig seizoen was het! Wij zijn erg trots. De laatste keer dat we 100.000 bezoekers hebben behaald was in 2006.'

Ook zwembad De Zeven Morgen in Dreumel heeft het sinds 2006 niet meer zo druk gehad. Meer dan 30.000 mensen bezochten het bad. Het was een extra feestelijk jaar, want De Zeven Morgen vierde haar 50-jarig bestaan.

Topzomer

Zo'n 98.000 mensen bezochten zwembad Klarenbeek in Arnhem. Het buitenbad van De Sypel in Harderwijk, dat 3 september dicht ging, vestigde een record met ruim 81.000 mensen die kwamen zwemmen en zonnen. 'Nog nooit hebben zoveel mensen gebruik gemaakt van het buitenbad. Dankzij de enorme inzet van alle medewerkers konden de openingstijden verruimd worden. En konden alle bezoekers - soms wel 2500 per dag - veilig gebruik maken van het zwembad', aldus de gemeente Harderwijk op haar site. En ook andere Gelderse baden kunnen terugkijken op een topzomer.

Voor wie nog in een buitenbad wil zwemmen: De Hangmat in Rheden is open tot en met 23 september en het Strandbad Winterswijk gaat tot 1 oktober open bij een minimumtemperatuur van 21 graden.

