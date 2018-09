Trouw-illustrator exposeert in Breedenbroek

BREEDENBROEK - Kunstenares Suzan Hijink uit Bredevoort opent op zaterdag 22 september haar expositie in Breedenbroek. De 21-jarige illustrator werkt in het dagelijks leven voor dagblad Trouw en laat in Galerie 21 onder meer haar werk voor die krant zien.

'Ik hang werk op van Trouw, maar verder ook schilderijen die gaan over verdwalen en de vele mensen in de steden', zo schetst Hijink haar expositie. Overkoepelend thema is volgens de kunstenares het feit dat mensen steeds meer in hun eigen wereldje leven. Contact met anderen wordt steeds minder belangrijk. 'Ik begrijp zelf ook niet hoe snel alles verandert en hoe alles in elkaar steekt, vertelt Hijink. “Ik ben daarin zelf ook een beetje aan het verdwalen.'



De Bredevoortse poogt met haar werk op een duidelijke wijze verhalen te vertellen. 'Mensen moet in één oogopslag kunnen zien waar het over gaat en geprikkeld worden', aldus Hijink, die desondanks de bezoekers aan het werk wil zetten. 'Ik vind het ook leuk om er nog een laagje achter te stoppen. Als je langer kijkt, is er meer te vinden.'