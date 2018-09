Actie in Radboudumc: 'They don't really care about us'

NIJMEGEN - Medisch personeel van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft donderdagmiddag 3500 handtekeningen aangeboden aan de Raad van Bestuur. Het personeel eist in een nieuwe cao onder meer een loonsverhoging en betere loopbaanplanning. Na maandag volgen er waarschijnlijk zwaardere acties.

'All we wanna say is, they don't really care about us' klinkt het donderdagmiddag uit honderden kelen in de centrale hal van het Radboud Ziekenhuis. Met 'they' uit dit lied van Michael Jackson doelt het personeel in dit geval op de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra waar het UMC Radboud onder valt.

Loon universitaire ziekenhuizen lager dan bij andere ziekenhuizen

De bonden eisen 3,5 procent loonsverhoging maar de NFU weigerde eind mei verder te gaan dan 2 procent. Dian Voortman namens het medisch personeel: 'Wij willen eigenlijk dat onze uurlonen gelijk worden getrokken met de perifere ziekenhuizen.' Met perifere ziekenhuizen doelt Voortman op de niet-academische ziekenhuizen waar het personeel beter betaald krijgt dat in de academische centra. Voortman: 'In academische ziekenhuizen met hoog complexe zorg, krijgen we minder betaald.'

Leegloop

Voortman vindt dat niet alleen oneerlijk maar ze wijst er ook op dat het leidt tot een leegloop in de academische ziekenhuizen. 'Daarbij lopen mensen weg uit het Radboud en dat vind ik jammer want het is een mooie instelling om te werken en ik wil dat we gewoon verpleegkundigen binnenshuis houden.'

'Nachtdiensten na je zestigste niet meer te doen'

Daarnaast wil het personeel dat er centraal beleid komt voor zowel oudere als jongere werknemers. Het langer doorwerken waar iedere werknemer in Nederland aan zal moeten geloven vormt voor het oudere ziekenhuispersoneel een groot probleem met nachtdiensten. 'Je ziet ook dat het na je zestigste bijna niet meer te doen is, op een enkeling na....Ouderen hebben ook meer hersteltijd nodig dan jongeren.'

'Ziekenhuizen verschuilen zich achter federatie'

De voorzitter van de Raad van Bestuur Leon van Halder beklimt na het ontvangen van de 3500 handtekeningen het podium en opent met: 'We do care about you.' Maar in de praktijk merkt het personeel daar toch weinig van. Eén van de actievoerders: 'Als mens zal hij het best menen, maar als voorzitter van de Raad van Bestuur zegt dat hij niets kan zonder de NFU. En dat zeggen die andere ziekenhuisbestuurders ook allemaal. En dat terwijl het Radboud jaarlijks gewoon winst maakt. Er is dus gewoon wel geld!'

Hardere acties gepland

Voorlopig zit het overleg dus muurvast en ziet het personeel zich genoodzaakt om hardere acties te gaan voeren. Daarbij denken ze aan het draaien van zondagsdiensten. Christiaan Keijzer namens de medisch specialisten: 'En als u dan denkt dat dat vooral door verpleegkundigen gaat gebeuren. Dat is echt niet het geval.' Uit een uitgebreide enquête onder zijn achterban blijkt volgens Keijzer een 'hele hoge actiebereidheid onder dokters, onder de medisch specialisten, onder de arts-assistenten en zelfs onder de co-assistenten.'

Maandag 17 september komt het personeel opnieuw bij elkaar om te praten over vervolgacties. Leon van Halder van de Raad van Bestuur weigerde Omroep Gelderland te woord te staan.