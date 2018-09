Jack de Gier ziet teamgevoel bij NEC: "Kijk hoe wij samen een overwinning vieren"

NIJMEGEN - Trainer Jack de Gier ziet dat NEC op veel fronten progressie boekt.

"Ja, Roda was een mooi meetmoment voor ons. Die wedstrijd hebben we winnend afgesloten met bij vlagen wel goed voetbal. We hebben veerkracht getoond en tot de laatste minuut gestreden voor elke meter. Liever wil ik wat rustiger op de bank zitten, maar dit seizoen zit alles wat dichter bij elkaar. Ook Jong PSV heeft veel kwaliteit en dat mogen we niet onderschatten. Winnen is het belangrijkste en als dat met mooie cijfers kan, is dat meegenomen. Dan word ik ook iets minder grijs, denk ik."

De trainer merkt hoe goed de sfeer onderling is. "De concurrentie is daar en de weerstand is hoog, dat zie je terug op de training. Maar we hebben daar met de directie en de scouting goed gekeken naar wat voor jongens we hier willen hebben. Namelijk spelers die verder willen met deze club. Daar let misschien niet iedereen op, maar als je ziet hoe een doelpunt, een overwinning gevierd wordt met z'n allen in de kleedkamer of op de bank, dat doet mij wel goed."

Deze week sloot Mike Trésor Ndayishimiye aan bij NEC, geen makkelijke naam om uit te spreken. "Ik ga mijn vingers er niet aan branden. Hij luistert naar Mike, dat is voor mij voldoende. Een talentvolle speler, in principe gehaald als rechtsbuiten. Hij moet de druk achter Okita opvoeren. Wij verwachten veel van hem en hopelijk snel."