Organiseer jij een etentje voor je buurt of wijk? Meld dan jouw initiatief aan bij Gelderland Helpt

ARNHEM - Gelderland Helpt is dit najaar weer te zien op TV Gelderland. Tijdens het TV-programma gaat Sonja Booms aan de slag om anderen te helpen. Iets vragen of juist geven, het kan van alles zijn. Nieuw dit jaar is dat Gelderland Helpt zoveel mogelijk eet-initiatieven in kaart wil brengen, want er is uiteraard niets gezelliger dan samen eten.

Op de website van Gelderland Helpt staat een overzicht van locaties waar samen gegeten wordt. Mensen kunnen door op hun eigen regio te klikken gelijk zien wat voor activiteiten er bij hen de buurt zijn. En het zijn er nogal wat, blijkt wel na de eerste inventarisatie.

Samen eten

Vele vrijwilligers koken wekelijks een maaltijd voor anderen. In Warnsveld kunnen mensen bijvoorbeeld iedere tweede en vierde donderdag van de maand in 't Warnshuus samen eten. Dit uiteraard met prettig gezelschap en ondertussen genieten van een heerlijke voedzame maaltijd. In Lochem kan je iedere donderdag terecht bij Lonely Lochem en in Ede zijn begin deze maand de deuren open gegaan van het sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte.



In de eerste uitzending van Gelderland helpt eten mensen samen in Tiel bij Werelds koken.

Wilt u ook uw initiatief aanmelden via Samen eten of bent u het alleen eten zat en zoekt u wat gezelschap aan tafel? Kijk dan op onze site www.gelderlandhelpt.nl voor een activiteit bij u in de buurt.Gelderland Helpt is iedere zondag te zien vanaf 17.20 uur. Meer informatie over de uitzendingen? Kijk dan op www.gld.nl . Uitzending terugkijken kan ook, via Uitzending Gemist.