Werken als vrijwilliger in een hospice verrijkt je leven

.

Een hospice is een plek waar mensen met een terminale ziekte een thuis hebben met de benodigde medische zorg. In het algemeen biedt een hospice plaats aan ernstig zieke mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor veel hospices. Zij kunnen vaak net dat extra stukje aandacht geven aan de cliënten waar de zorgmedewerkers niet aan toe komen. Als vrijwilliger bied je mensen een luisterend oor, help je mee tijdens de maaltijden ontvang je bezoek en help je waar je kan..

In de speciale uitzending van Gelderland helpt over Hospice de Hazelaar in Zevenaar vertelt vrijwilliger Nan Hoestée wat het werk voor haar betekent. Het heeft haar leven verrijkt: 'Ik doe wat ik kanom de mensen hier een prettige, misschien wel laatste, dag te geven. Ik voel mij hier nuttig en haal veel plezier uit mijn werk, voel mij hier levendig'

Hospice de Hazelaar is niet het enige hospice dat op zoek is naar vrijwilligers. Er zijn er meer in Gelderland waaronder:

Nijmegen

Hospice Bethlehem

St. Antoniusplaats 10

6511 TR Nijmegen

tel: (024) 382 86 30

http://www.hospicebethlehem.nl/

Tiel

Hospice Tiel

Burgemeester Meslaan 49

4003 CA Tiel

tel:(0344) 671311

https://www.szr.nl/locaties/hospice-tiel/

Apeldoorn

Hospice Apeldoorn

Polkastraat 5

7323 KZ Apeldoorn

055 - 506 11 09

http://hospiceapeldoorn.nl/



Winterswijk

Hospicegroep De Lelie

Leliestraat 36

7101 CJ Winterswijk

Telefoon (0543) 52 11 11

http://www.hospicedelelie.nl/

Maar misschien ook wel bij u in uw buurt? Via onderstaande link kunt de adressen vinden van 153 hospices in Nederland.

https://www.zorgkaartnederland.nl/

.