Dringend geld nodig voor hockeyvelden, 4000 sporters in onzekerheid

NIJMEGEN - De Nijmeegse hockeyclubs NMHC, UNION en HCQZ hebben een brandbrief gestuurd naar de Nijmeegse gemeenteraad. Er is dringend geld nodig voor werkzaamheden aan verouderde hockeyvelden.

In totaal zijn er ongeveer 4000 sporters actief bij de drie clubs. Zonder steun worden diverse velden op korte termijn afgekeurd door hockeybond KNHB, zo schrijven de clubs. 'Dan kan er niet gespeeld worden.'

Onderhoudsbijdrage

Probleem is dat de jaarlijkse onderhoudsbijdrage voor de clubs niet is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Die bijdrage was er wel in de periode van 2014 tot 2018. Vooral NMHC heeft er toen van geprofiteerd aangezien de velden daar het oudst waren. Maar nu komen ook de velden van UNION en HCQZ aan de beurt. Een kunstgrasveld gaat ongeveer 10 tot 12 jaar mee.

'Wij begrijpen dat financiële toezeggingen elke vier jaar voor een deel afhankelijk zijn van de coalitie- en college akkoorden, maar de ernst van de situatie is zodanig bekend en onderkend door college en raad', staat er in de brandbrief. De clubs doen een 'dringend verzoek' om de kosten op te nemen in de begroting van 2019.

Middelen beperkt

Het Nijmeegse college heeft inmiddels gereageerd op de brief. 'Wij hebben begrip voor uw oproep. U zult begrijpen dat wij als college een breed scala aan investeringsverzoeken ontvangen, terwijl de beschikbare investeringsmiddelen beperkt zijn.'

Groot verschil is dat de hockeyclubs velden in eigen beheer hebben door privatisering, voetbalclubs huren velden van de gemeente. Het maakt dat de kosten voor de hockeyclubs hoger liggen. Eind van het jaar zal pas duidelijk worden of er toch geld wordt vrijgemaakt voor de hockeyers. De raad stelt dan de begroting voor 2019 vast.