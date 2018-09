Gesprek broers Andropov afgeblazen, toekomst onduidelijk

CULEMBORG - Het gesprek van de gebroeders Andropov met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is donderdag niet doorgegaan. Dat laat de juridisch adviseur van de familie, Frank King weten.

Tijdens het gesprek wilde de IND vragen wat de ervaringen van de jongens in Oekraïne zijn.De familie is vlak voor de zomer het land uitgezet. Kort daarop kwamen de twee oudste kinderen Maksim en Denis terug naar Nederland. Ze zijn hier op een toeristenvisum.

Het gesprek ging volgens juridisch adviseur Frank King niet door omdat een arts van de IND vast heeft gesteld dat Maksim leidt aan 'een stoornis.' Volgens King is het afblazen van het gesprek een 'opening'. 'Maandag komt er een een medisch rapport en wordt bekend of het gesprek later alsnog doorgaat.'

'Dit biedt hoop'

Frank King hoopt dat er alsnog een gesprek komt: 'Dit gesprek is van belang voor toelating. Als dit gesprek niet kan doorgaan, kan er geen rapport komen. Op basis van zo'n rapport kan de IND haar eerdere besluit herzien.' King denkt dat het niet doorgaan ook in het voordeel van de jongens kan zijn. 'De IND heeft nu dus niet vast kunnen stellen wat er met die jongens aan de hand is. Dan kan je niet op het standpunt blijven staan dat ze het land moeten verlaten. Eerst moet er duidelijkheid komen hoe het met die jongens zit. Dat biedt hoop en ruimte.'

King is duidelijk in zijn antwoord op de vraag hoe het nu met de jongens gaat. 'Ze voelen zich thuis en ze voelen zich prettig in Nederland. De jongens gaan ook naar school, dat mag gelukkig.' De toekomst blijft ongewis. 'Volgende week wordt meer bekend over volgende stap. Maar er is voorlopig in ieder geval geen sprake van uitzetting. Verder is het afwachten wat er gaat gebeuren.'

Zie ook: