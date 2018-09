Docu over 'k*tkeeper' ook op NPO2; rampjaar Achilles'29 op primetime

CULEMBORG - De documentaire over het rampjaar van voetbalclub Achilles'29 uit Groesbeek komt op zaterdag 29 september ook op televisie. 'Voetbal is oorlog' wordt dan om 20.25 uur door NTR uitgezonden op NPO2. Dat bevestigt documentairemaker Hans Heijnen. 'De NPO was ook een van de financiers.'

Heijnen volgde de Groesbeekse club langdurig en laat zien hoe de eerste amateurclub die onder leiding van de familie Derks naar het betaalde voetbal promoveerde, weer diep wegzakt.

De teaser van de docu, waarin trainer Eric Meijers veelvuldig spreekt over 'k*tkeeper' en de Gelderlander in niet mis te verstane bewoordingen verwijt 'dat ze nooit een positieve letter over de club hebben geschreven', werd veel bekeken een baarde ook veel opzien.

De teaser van de docu:

'De teaser staat niet garant voor de rest van de film. Het is een aandachttrekkertje geweest', bekent Heijnen. 'De dinsdag voor de uitzending zitten de trainer en iemand van de familie Derks bij Pauw', vervolgt Heijnen. Vrijdag 28 september om 20.30 uur is dan de première van 'Voetbal is Oorlog' in Pathé Rembrandt in Utrecht.