Geen zin meer om alleen te eten? Schuif ook aan bij Werelds Koken in Tiel

Vindt u het gezellig om samen te eten? Schuif dan aan bij Werelds Koken in Tiel dit is een activiteit van Dynamiek.

Op dinsdag en donderdag wordt er door ons keukenteam gekookt. Op dinsdag maken we soep. Op donderdag maken we een warme maaltijd, bijvoorbeeld couscous of stamppot. Iedereen is welkom om aan te schuiven. En we kunnen rekening houden met bepaalde wensen. Wel graag voor 9.30 uur dezelfde dag jezelf opgeven via 0344-621607. Kosten van een maaltijd zijn 1,50 euro per keer. We gaan om 12.00 uur aan tafel en zijn rond 13.00 uur klaar.

Lijkt het u leuk om andere mensen te ontmoeten tijdens het eten? Of lijkt het u leuk om ons keukenteam uit te bereiden en samen met anderen te koken? Geef u zich dan op via 0344-621607 of mail ons via http://dynamiek@mozaiekwelzijn.nl

Via deze link https://www.gelderlandhelpt.nl/samen-eten vindt u een overzicht van alle andere eet initiatieven van Gelderland.