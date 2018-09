NEC-aanwinst Ndayishimiye wil pad Limbombe volgen

NIJMEGEN - Via NEC als Belgisch talent internationaal doorbreken. Dat is wat de nieuwe aanwinst Mike Trésor Ndayishimiye voor ogen heeft.

Dat is ook de weg die Anthony Limbombe volgde. "Dat is een voorbeeld voor mij. Hij maakt nu grote stappen. Speler van het jaar in België, een mooi transfer naar Nantes en debuut bij het Belgisch elftal. Hij is net als ik een aanvallende speler. Ik speel het liefste aanvallende middenvelder, maar ik kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten."

Anthony Limbombe in zijn tijd bij NEC (foto: Broer van den Boom)

Ndayishimiye zat de hele zonder zonder club, wat vreemd is voor een Belgische jeugdinternational. "Het was een beetje een moeilijke situatie. Ze waren het allemaal aan het afwachten waar ik ging tekenen, maar uiteindelijk werd het NEC. Ik heb twee maanden niet in de groep getraind, maar merk dat ik al mee kan op de trainingen. Al is wedstrijdfit nog iets anders, maar daar moet ik nog meer voor gaan trainen."

De Belg, die nog speelgerechtigd is tegen Jong PSV, heeft het al naar zijn zin in Nijmegen. "Een mooie omgeving en ik vermaak me. De spelersgroep heeft me goed verwelkomt en leuk dat hier veel Belgen spelen."