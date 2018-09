Linssen en Büttner twijfelgevallen bij Vitesse voor duel met PEC Zwolle

ARNHEM - Twijfels bij Vitesse in aanloop naar het uitduel met PEC Zwolle. Bryan Linssen en Alexander Büttner zijn vraagtekens voor de wedstrijd van zondag. Linssen kampt met enkelklachten, Büttner heeft veel last van zijn lies.

Linssen heeft nauwelijks kunnen trainen deze week. Gisteren verscheen de Limburger wel even op veld voor wat loopwerk, maar donderdag liet de linksbuiten zich helemaal niet zien. De verwachting is echter wel dat hij vrijdag weer kan aansluiten bij de groep. Linssen scoorde tot nu toe één keer in vier competitieduels.

Basisplaats Ødegaard lonkt

Als Linssen PEC Zwolle niet haalt, zal Martin Ødegaard waarschijnlijk voor het eerst starten in de basis. De Noorse huurling van Real Madrid moest het tot nu toe stellen met invalbeurten tegen AZ en Ajax, maar zou tegen PEC wel eens op de rechterflank kunnen starten. Roy Beerens verhuist in dat geval naar de linkerkant om weer op de plek van Linssen te spelen.

foto: training Vitesse van donderdag op Papendal (foto Omroep Gelderland)

Büttner stapt uit

Alexander Büttner heeft al dagen last van zijn hamstring. De Doetinchemmer staakte de training donderdag na een uur en liet het laatste deel aan zich voorbijgaan. 'Ik kan nauwelijks sprinten, het is nu even de reactie afwachten', aldus de linksback op het zonovergoten Papendal.

foto: Arnold Kruiswijk gaat tegenwoordig met een flinke baard door het leven (foto Omroep Gelderland)

Kruiswijk hoopt op stabiliteit

Maikel van der Werff is ook niet helemaal fit, miste wat trainingen maar deed nu wel weer weer. Daarnaast raakte Slutskiy deze week Charly Musonda kwijt met een waarschijnlijk ernstige scheenbeenblessure. Rasmus Thelander is ook langdurig uit de roulatie met een enkelbreuk. Positief is de voorzichtige terugkeer bij de groep van Arnold Kruiswijk. De Groninger speelde bijna een jaar niet vanwege aanhoudende rugklachten.

'Ik heb er nu ongeveer vijf trainingen weer opzitten. Het gaat nu om een langere periode constant blijven, zodat het belastbaar blijft en het niet weer erger word. Maar ik geef nog niet op en ik sta gelukkig weer op het veld', aldus de routinier die bezig is aan zijn laatste contractjaar.