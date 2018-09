Linssen en Büttner twijfelgevallen bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse werkt in gehavende toestand toe naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle van zondag. Trainer Leonid Slutskiy heeft de afgelopen dagen tijdens de trainingen geen beroep kunnen doen op Bryan Linssen. De linksbuiten, goed voor één doelpunt in de eerste vier wedstrijden, kampt met enkelklachten.

Ook donderdag ontbrak Linssen tijdens de training van Vitesse op Papendal. De verwachting is dat hij vrijdag weer kan aansluiten bij de groep, maar of hij zondag klaar is om te spelen is nog niet zeker.

Basisplaats Ødegaard

Als Linssen niet mee kan doen tegen PEC, ontstaat er mogelijk ruimte voor Martin Ødegaard in de basiself. De Noorse huurling van Real Madrid moest het tot nu toe stellen met invalbeurten tegen AZ en Ajax, maar zou tegen PEC op de rechterflank kunnen starten. Roy Beerens verhuist in dat geval naar de linkerkant, om op de plek van Linssen te spelen.

Büttner stapt uit

Alexander Büttner heeft nog last van zijn hamstring en staakte de training donderdag na een uur. 'Ik kan nauwelijks sprinten, het is nu even de reactie afwachten', aldus de linksback.

Maikel van der Werff is nog niet fit en daarnaast raakte Slutskiy deze week Charly Musonda kwijt met een scheenbeenblessure. Rasmus Thelander is nog uit de roulatie met een enkelbreuk.