De buurttuin in Rheden is op zoek naar vrijwilligers! Iets voor jou?

In onze buurttuin in Rheden kunnen bewoners elkaar ontmoeten en samen in de tuin werken. Ook hebben wij aan de kleintjes gedacht, want sinds een aantal maanden kunnen kinderen in de tuin over hun eigen wandelpad lopen en tijdens deze route verschillende opdrachten, die over de natuur gaan, maken. Voor ons wandelpad zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die de kinderen een beetje willen begeleiden en we zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het onderhoud van de tuin.

Lijkt u het leuk om kinderen wat bij te brengen over natuur? Laat hieronder uw reactie achter!