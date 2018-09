Deel dit artikel:













Bijzonder transport: molen Openluchtmuseum krijgt nieuwe roede Foto: Maaike van Dam / Openluchtmuseum Arnhem

ARNHEM - Het is een hele operatie: de roede van de stellingmolen Delft in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem wordt vandaag vervangen. Met een speciaal transport is het 26 meter lange onderdeel van VAAGS Molenwerken in Aalten donderdagochtend naar het museum gebracht.

Een roede is een balk, die de basis van de molenwieken vormt. Het onderdeel is in het Openluchtmuseum overgezet op een kleinere vrachtwagen en wordt vanaf die truck de molen in gehesen. Torenhoge molen Met een hijskraan wordt de roede gemonteerd. En dat is een uitdagende klus: de molen torent hoog boven alles en iedereen uit. Stellingmolens zijn namelijk bestemd om tussen gebouwen en huizen in te staan. Om op zo’n plek een beetje wind te vangen moet de molen vrijwel overal bovenuit steken. Ruim 200 jaar graan gemalen De stellingmolen Delft, in die stad bekend onder de naam Het Fortuin, maalde meer dan tweehonderd jaar het graan voor de bakkers in de stad. In 1883 kreeg de molen nieuwe buren: de oliefabrieken van Calvé. Die buren groeiden hard, en in 1917 moest Het Fortuin wijken voor uitbreiding van de oliefabrieken. De molen werd in 1921 in het Openluchtmuseum geplaatst.

