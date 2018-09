Politie: stop met verspreiden foto's en geruchten over 'vieze man'

HUISSEN - De politie Lingewaard roept mensen op om te stoppen met het verspreiden van geruchten en foto's over een mogelijke schennispleger. Er gaan foto's rond van een man die volgens de politie niks te maken heeft met schennisplegingen.

Er zijn recent meerdere meldingen geweest over een 'viezerik' in Huissen. De politie heeft een verdachte op camerabeelden. Maar dat is niet de man die nu op sociale mediakanalen wordt neergezet als de viezerik.

De politie onderzoekt nog wie de man op de camerabeelden dan wel is. Ook roept de politie de man op om zichzelf te melden.

De politie benadrukt ook dat er nu zaken door elkaar lopen. Voor schennisplegingen in Gendt en Angeren is namelijk een verdachte aangehouden. De meldingen over een schennispleger in Huissen staan daar los van.