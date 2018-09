Wat doe je in hemelsnaam met al dat fruit uit je appelboom?

Frans Baks uit Vorden is geen professionele fruitteler, maar rondom zijn huis staan wel een groot aantal appel- en perenbomen. En die fruitbomen hangen momenteel vol. Heel erg vol. 'Ik heb samen met mijn vrouw meer dan 700 kilo geplukt', aldus Baks.

Je bent wel een keer klaar met appeltaarten

700 kilo. Dat is een tot de nok toe gevulde auto met daarachter een aanhanger vol appels. Wat moet je met zulke hoeveelheden? Opeten is schier onmogelijk en daarom is Baks ermee naar de Achterhoekse SapPers gereden. Want die weten er wel raad mee: 'Als je zoveel fruit hebt, dan ben je wel een keer klaar met het bakken van appeltaarten, laat staan met het maken van appelmoes', aldus Harmen Beskers van de Achterhoekse SapPers. 'De hoeveelheden zijn vaak zo groot dat er veel blijft liggen. Dat proberen wij te voorkomen door het als sap te verwerken.'

Kijk hier naar de reportage (tekst gaat door na filmpje)

Volgens Beskers blijft er alleen al rondom Winterswijk tijdens de oogstperiode 100.000 kilo aan appels liggen. Zonde, volgens Beskers, die besloot om met een mobiele pers de Achterhoek in te gaan. Dat bleek een succes. 'Het is vandaag volle bak. We zijn om acht uur begonnen en het loopt nu richting vijf uur. We hebben dan de hele dag gedraaid.'

Dozen vol appelsap

Ondertussen worden de 700 kilo appels van Frans Baks in een half uurtje tot appelsap geperst. Het is hard werken voor Baks die zelf de versgeperste pakken naar zijn aanhanger sleept. Maar dan is het volgende probleem, want wat moet je met een auto vol appelsap?

'Ik heb veertien kleinkinderen en die zijn ongelooflijk blij met het sap van opa', aldus Baks. 'De andere bestemming is dat we de pakken verkopen. De opbrengst doneren we aan een goed doel, zoals het zangkoor van mijn vrouw.'