Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Engel van Arnhem' centraal in Bridge to Liberation-experience Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De Engel van Arnhem staat dit jaar centraal in de Bridge to Liberation Experience. Het jaarlijkse herdenkingsevenement vertelt het verhaal van Kate ter Horst. Deze Arnhemse huisvrouw bood tijdens de Slag om Arnhem 300 soldaten onderdak in haar huis.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

info@rtv-arnhem.nl

Muzikant en DJ Eric Corton vertelt het verhaal. Samen met Trijntje Oosterhuis, Davina Michelle, Lavinia Meijer, Dwight Dissels, Het Gelders Orkest, woordkunstenaar Y.M.P. en dans van Introdans kijkt het publiek terug in de geschiedenis om daarna een verbinding te leggen in de toekomst, aldus de organisatie van het evenement.



Dit jaar is het 74 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. Op de vrijdag 21 september zijn er herdenkingen in aanwezigheid van de veteranen de Slag om Arnhem (17-25 september 1944) en de daaropvolgende gedwongen evacuatie van de inwoners van Arnhem bij de officiële herdenking op het Airborneplein. Aanwezigen geven hierna een eregroet aan de veteranen die nog jaarlijks met hun families terugkeren naar Arnhem, de verhalen levend houden en doorgeven aan de volgende generaties. Daarna staan we bij de historische John Frostbrug tijdens de Bridge to Liberation Experience stil bij de impact van oorlog en de waarde van vrijheid. De organisatie verwacht dat er zo'n 20.000 belangstellenden afkomen op het evenement.