Terug naar een verwoest Groesbeek

GROESBEEK - Thijs Janssen uit Groesbeek wordt aan het eind van de oorlog heen en weer geslingerd tussen angst voor de oorlog en vreugde over de bevrijding. Want zo ziet de situatie er uit in het Gelderse heuveldorp, dat de ene dag in handen is van de Geallieerden en de andere dag weer van de Duitsers. Het oorlogsgeweld jaagt de bevolking weg. Wat de mensen aantreffen bij terugkomst valt bijna met geen pen te beschrijven.

In de uitzending van '75 jaar vrijheid' maandag 17 september doet Thijs Janssen een poging. Groesbeek heeft zwaar te lijden in die laatste dagen. Bijna de helft van alle huizen en boerderijen is totaal verwoest. De rest is zwaar beschadigd. Het dorp is geplunderd en aan bijna alles is gebrek. Geen ruit is meer heel. Overal liggen mijnen en niet ontplofte granaten. Stinkende kadavers van vee liggen langs de weg. Mensen wonen in kippenhokken, kelders en schuurtjes.

Piloot voorkomt ramp

Verder in deze derde aflevering het verhaal van de crash van een Brits transportvliegtuig boven Batenburg. De piloot kan ternauwernood voorkomen dat zijn toestel op het dorp terechtkomt maar de buiklanding in de Maas kost zes inzittenden het leven. Drie anderen worden gered.

Veteraan Max Wolff valt in 1944 met de geallieerden Frankrijk binnen en trekt in de frontlinie met de bevrijders mee naar Nederland. Wolff is er ook bij als het krijgsgevangenen- en concentratiekamp Bergen-Belsen wordt bevrijd. Direct na de oorlog is hij in Arnhem actief voor een Britse eenheid voor identificatie en berging.

Het is nog net niet een 'graf voor de onbekende soldaat', maar veel is er niet bekend over Herman Peck, een sergeant die in Gelderland landt, in Plasmolen sneuvelt, eerst begraven wordt in Molenhoek en een laatste rustplaats heeft gevonden in het Limburgse Margraten. Een tipje van de sluier opgelicht.

Ede gebombardeerd

En leerlingen van de Koepelschool schrijven gedichten om het bombardement op Ede te herdenken. Over wat er op die rampzalige zondag 17 september 1944 precies gebeurt worden ze op een bijzondere manier bijgepraat.

