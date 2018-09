Dorpstuin in andere handen

NUNSPEET - Er zijn grote veranderingen op komst bij de Dorpstuin tussen Nunspeet en Hulshorst.

Het huidige team stopt ermee en wordt overgenomen door Martijn de Raadt en Margriet Odink uit Nunspeet. Het team dat nu verantwoordelijk is voor de tuin is erg klein geworden. 'Het is fijn dat we het aan een ander kunnen overdragen', vertelt Anke Noordzij, zelf negen jaar betrokken bij het onderhouden van de tuin.

Zowel Martijn als Margriet hebben aangegeven door te willen gaan met de Stichting Dorpstuin Nunspeet en hebben de huidige medewerkers laten weten ook nieuwe ideeën te hebben.

De eigenaar van de grond, Martin Schaaij uit Hulshorst, is ook blij dat het initiatief doorgaat, zo laat Noordzij nog weten. De Dorpstuin sluit op 22 september aanstaande het seizoen af.