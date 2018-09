Boy Edgar, 'de zwarte dokter' in Heumen

HEUMEN - In 1943 werd het Boy Edgar en zijn Joodse vrouw Mimosa Frenk te heet onder de voeten door alle razzia’s in Amsterdam. De jonge arts werd assistent van de dorpsdokter in Heumen. Edgar was een veelzijdig man: vermaard jazzmusicus, arts en wetenschapper én hij heeft in de oorlog tientallen Joodse kinderen gered door ze onder te brengen op veilige adres­sen rond Heumen. Boy Edgar (1915-­1980) kreeg in april de Yad Vashem-­onderscheiding.

Onderduik in klooster

Wie over de Rijksweg door Malden komt, door Mook en Molenhoek richting Plasmolen, komt langs veel plaatsen die een verhaal kunnen vertellen over ‘de zwarte dokter’, zoals hij werd genoemd vanwege zijn Armeens-Indische wortels. Het Maldense klooster Het Steenhuys, tegenover het huidige restaurant La Stalla, was een van de adressen waar Boy Edgar kinderen liet onderduiken. Zo heeft de Joodse Marion Kaufmann daar gezeten. Later bracht Edgar haar naar de boerenfamilie Beelen in Overasselt. Schuin tegenover, waar nu een kinderopvang zit, was het gemeentehuis van Malden. Daar werkten twee ambtenaren die actief waren in het verzet door valse identiteitspapieren te maken voor onderduikers. Edgar bracht die vervolgens naar zijn onderduikers.

Buiten het dorp Heumen staat het Marishuis, een museum over de kunstenaar Jac Maris, en destijds Maris’ woonhuis en verzamelpunt voor verzetsmensen. Maris vervalste voedselbonnen voor de onderduikers van Edgar. In hetzelfde dorp heeft de werkgever van Boy, dokter Gerritsen, in het café in de Dorpsstraat een gemeentelijk noodziekenhuis opgericht waar beide artsen zieken verzorgden.

Boy op zolder

Terug naar de Rijksweg tussen Malden en Molenhoek. Daar brandde in 2010 Grieks restaurant Michalis af, daarvoor De eerste aanleg geheten, en in de oorlog Het Begijnhof. Op de eerste verdieping van dat café-restaurant woonden Boy en Mimosa met hun teckels. Tegen het einde van de oorlog werd Boy gezocht door de Duitsers en was het jonge paar plots verdwenen, maar historicus Geert Dibbets weet te vertellen dat Boy en Mimosa waarschijnlijk helemaal niet weg waren, maar zich op de zolder schuilhielden. Een paar honderd meter richting Mook, waar nu de parkeerplaats van restaurant Van der Valk is, stond een villa waar dokter Gerritsen woonde en praktijk voerde en de net afgestudeerde Edgar assisteerde. Na de oorlog werd dit Indisch restaurant Soedi Mampir.

Joodse jongens verraden

Aan de zuidkant van Mook, vlak voor de stuwwal links opduikt staan kleine huizen met rode daken. Op nummer 173 woonde Piet van Beuningen. Edgar bracht hier de Joodse Levie (13) en Max (9) Sleutelberg onder. Waarschijnlijk werden ze verraden want de kinderen en Piet zijn opgepakt door de Sicherheitspolizei. Levie en Max kwamen om in Auschwitz en Piet van Beuningen werd afgevoerd naar Buchenwald. Kleinzoon Con van Beuningen: ‘Hij kwam na de oorlog terug en heeft nooit over zijn ervaringen kunnen praten.’ Ook Boy Edgar heeft zelden over zijn tijd in Heumen gesproken. In april kregen Boy Edgar, Johannes en Catharina Beelen postuum de Yad Vashem-onderscheiding. Con van Beuningen hoopt ook op deze erkenning voor zijn grootvader.

Auteur: Eva Wassenburg

Bron: Remember September