NEC jaagt op koppositie in eerste divisie

NIJMEGEN - NEC kan vrijdag koploper worden in de eerste divisie.

Dan moeten de Nijmegenaren zelf in ieder geval winnen thuis tegen Jong PSV. Als Go Ahead Eagles dan verliest uit tegen Jong AZ en Cambuur loopt averij op thuis tegen Telstar, is de eerste plaats een feit. Maar een zege is vooral ook belangrijk om de gepakte marge op concurrenten als Sparta, FC Twente en Roda JC te behouden of uit te bouwen. De huidige koploper Go Ahead komt over twee weken op bezoek in De Goffert.

NEC is vrijwel compleet. Alleen Randy Wolters ontbreekt, hij is tot de winterstop nog uitgeschakeld na een knie-operatie. Ole Romeny en Josef Kvida keren terug in de selectie na interland-verplichtingen. De vraag is of Kvida ook weer een basisplaats heeft, omdat Mathias Bossaerts vorige week tegen Roda JC prima voldeed op diens positie centraal achterin.

Vermoedelijke opstelling: Alblas; Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.