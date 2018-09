Zorgwethouder Nijmegen zegt sorry tegen cliënt Rigter

NIJMEGEN - De Nijmeegse wethouder Bert Frings blijft erbij dat hij zorgvuldig handelde in de zaak die hij tegen zorgbedrijf Rigter aanspande. Maar hij moest woensdagavond alsnog sorry zeggen tegen Susan Haage, een cliënt die vorig jaar op stel en sprong uit haar huis moest omdat de gemeente de zorg stopte en Rigter failliet ging. Zij eiste excuses omdat de wethouder volgens haar niet zorgvuldig is geweest.

Wethouder Frings moest zich woensdagavond tijdens een raadsdebat verantwoorden voor de juridische procedure die hij tegen het zorgbedrijf voerde. In het voorlopige tussenvonnis maakt de rechtbank namelijk gehakt van het onderzoek dat Nijmegen deed.

Nijmegen beschuldigde de directie van Rigter van het leveren van te weinig zorg, fraude, zelfverrijking en belangenverstrengeling. Al deze aantijgingen waren volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Rigter heeft altijd alle beschuldigingen ontkend.

Rigter leverde zorg via een persoonsgebonden budget. Het ging hierbij voornamelijk om beschermd wonen en begeleid wonen. Cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen woonden in een huis van de zorgaanbieder en werden begeleid om zelfstandig te leren leven.

Juridische blunder

Raadsleden noemen het tussenvonnis van de rechtbank schokkend en spreken van een juridische blunder. De raad vraagt zich af waarom de gemeente de zaak willens en wetens voortzette terwijl het bedrijf failliet was en de gemeente eigenlijk geen partij was. Cliënten met een persoonsgebonden budget hebben namelijk een contract met het zorgbedrijf en niet met de gemeente. Volgens de rechtbank hadden cliënten de procedure moeten aanspannen. en niet de gemeente.

Volgens Frings heeft Nijmegen samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en zorgkantoren de zaak bekeken. Hun advies was om de zaak toch door te zetten. De wethouder zegt dat er nooit cliënten naar hem toe zijn gekomen die een zaak tegen Rigter wilden beginnen. Ook niet nadat hij hiervoor een oproep deed bij een voorlichtingsbijeenkomst en een raadsbijeenkomst.

Sorry

Cliënten in de zaal worden onrustig als ze dit horen. ‘Ik heb die oproep nooit gehoord. Als dat bij de bijeenkomsten is gezegd dan hebben wij dat niet meegekregen. We kregen die dag ervoor een brief dat we ons huis uit moesten en waren aan het overleven op dat moment. We waren niet bezig met procedures.’ Er is later nooit een brief gestuurd met de vraag of cliënten mee wilden doen in de zaak tegen Rigter. Op verzoek van Susan biedt de wethouder haar daar nu na lang aandringen zijn excuses voor aan.

Cliënten verweten het de wethouder ook dat hij ze in de steek liet na alle commotie vorig jaar. Volgens de wethouder mocht hij van de nieuwe zorgaanbieders geen contact met ze opnemen, omdat de situatie dan weer opgerakeld zou worden en dat dat niet goed zou zijn voor de cliënt.

'Onzorgvuldig gehandeld'

VVD-raadslid Nick de Graaf noemt het schokkend dat de wethouder niet meer inspanningen verrichtte om cliënten bij het proces te betrekken. En dat tegen een cliënt die opperde om de zaak namens cliënten te starten, is gezegd dat dat niet nodig was. Volgens de Graaf was dat de manier geweest om de zaak te kunnen winnen. De rechtbank heeft de gemeente nog een herkansing gegeven in vier dossiers. De Graaf vraagt zich af hoe zeker het is dat de zaak alsnog wordt gewonnen.

Volgens Ammar Selman van de PvdA heeft de gemeente onzorgvuldig gehandeld en een paar stappen overgeslagen. Hij vindt daarnaast dat de gemeente met twee maten meet. 'De gemeente heeft Veilig Thuis een herkansing gegeven toen het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling onder verscherpt toezicht stond. Terwijl bij Rigter meteen de stekker eruit is gehaald.' De raadsleden wachten de uitkomst van de rechtszaak af en zullen daarna met hun uiteindelijke oordeel komen.

Wethouder Frings heeft Susan en haar ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Lees hier het tussenvonnis van de rechtbank .

Zie ook:

Lees meer in ons dossier zorgfraude