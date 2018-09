Burgerbelang Zutphen tegen bezuiniging bibliotheek

ZUTPHEN - Burgerbelang Zutphen Warnsveld keert zich tegen de voorgenomen bezuiniging van 150.000 euro per jaar op de Graafschap Bibliotheken. De grootste oppositiepartij in de gemeenteraad noemt de plannen 'onwenselijk en onnodig'.

Vorige week werd bekend dat de gemeente Zutphen de buikriem flink moet aantrekken. Er is een jaarlijks tekort van 12 miljoen euro op de begroting. De gemeente kondigde daarom vorige week een reeks bezuinigingsvoorstellen aan. Een van de maatregelen treft de Graafschap Bibliotheken, die per jaar 150.000 euro minder publieksgeld tegemoet kunnen zien.

De bezuiniging kan volgens het bestuur van de bibliotheek leiden tot sluiting van de vestigingen in Zutphen en Warnsveld. Dat is tegen het zere been van Burgerbelang Zutphen Warnsveld. De partij spreekt in een motie van veel onrust en een grote impact op vele inwoners en organisaties.

De partij bespreekt de motie op donderdag 20 september met de rest van de gemeenteraad tijdens een ingelaste raadsvergadering.

