Actievoerders Lelystad vangen bot: 'De belangen zijn slecht vertegenwoordigd'

ARNHEM - Het was de actievoerders er om te doen dat vliegveld Lelystad pas opengaat als het luchtruim opnieuw is ingedeeld. In Arnhem probeerden ze de Provinciale Staten van Gelderland te overtuigen, maar dat plan faalde. De provincie blijft bij het standpunt dat drie jaar overlast acceptabel is.

Leden van vijf verschillende actiegroepen spraken in. Ze wilden vooral dat er meer verzet komt tegen de overlast als Airport Lelystad opengaat in 2020. Gedeputeerde Josan Meijers vindt drie jaar overlast na opening acceptabel en wordt daarin gesteund door de coalitiepartijen en 50PLUS.

Wel vindt Meijers dat de overlast niet langer mag duren dan de drie jaar. Ze stuurde onlangs een brief naar Den Haag omdat het er op lijkt dat die termijn niet gehaald gaat worden.

'Slecht vertegenwoordigd'

De actiegroepen hebben er sowieso weinig vertrouwen in. Coos Paulusma van Stichting Red de Veluwe: 'Wat nou als in 2023 blijkt dat vliegtuigen ineens niet hoger kunnen vliegen? Gaat Aiport Lelystad dan weer dicht? De belangen van Gelderland zijn slecht vertegenwoordigd door Meijers en de Provinciale Staten als het gaat om vliegveld Lelystad.'

De SGP steunt de actievoerders: eerst herindeling van het luchtruim en dan pas de opening van het vliegveld. Bennie Wijnne van de SGP: 'De vraag is inderdaad of de vliegtuigen wel echt veel hoger kunnen. De minister is heel zeker, maar in het veld hoor ik twijfel. Wij zijn er niet gerust op en zijn bang dat we een fuik in zwemmen.'.

Veel Statenleden wezen er ook op dat niet de Provinciale Staten maar de Tweede Kamer over Lelystad gaat. 'Teleurstellend', vond Anne Wieggers van GroenLinks: 'Een politicus heeft altijd een mening, behalve als het hem niet uitkomt. Het zou goed zijn als we met zijn allen zeggen: nee, dit gaat zo niet. We hebben drie jaar gewerkt aan duurzaamheid en mooie natuurgebieden. Hoe kan het dan dat we het luchtruim nu vogelvrij verklaren?'