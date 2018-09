Honderden NEC-supporters rennen voor Amalia kinderziekenhuis

Tekst gaat verder na de video:

Tijdens de run liepen ook NEC-keeper Marco van Duin en de directeuren Wilco van Schaik en Remco Oversier mee. Overigens gaven de laatste twee aan last te hebben van kleine pijntjes, maar dat was vast om hun aankomende prestatie vast in te dekken.

De jeugdige dames van Eendracht'30 in Nijmegen liepen ook mee, zij kregen nog een groot applaus omdat ze maar liefst 600 euro hadden opgehaald voor het goede doel. Daarom mogen zij aanstaande vrijdag naar de wedstrijd NEC-Jong PSV.

De 'Bloedkuulrun' viel in het kader van 10 jaar NEC Maatschappelijk. Hoeveel geld er is opgehaald, is nog niet bekend.