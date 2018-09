Gouden plaat ontroert oud-gitarist Frank Boeijen Groep

NIJMEGEN - Tranen in de ogen en een brok in de keel. Naast een gouden plaat was dat wat oud-gitarist Will Theunissen van de Frank Boeijen Groep woensdag kreeg. De ernstig zieke gitarist had een groot aandeel in het succes van de Nijmeegse formatie, maar kreeg daar nooit eerder een gouden plaat voor, maar nu dus wel.

Will Theunissen (64) was in 1980 samen met Frank Boeijen een van de oprichters van de Frank Boeijen Groep. In 1984 verliet hij de groep weer, die toen al behoorlijk wat hits had gescoord. Maarten Peters nam de gitaar over van Theunissen. Diezelfde Peters stond deze week bij Theunissen op de stoep met een gouden plaat.

'Ongelooflijk lief'

De 'nieuwe' gitarist had zich erover verwonderd dat Theunissen nooit een gouden plaat had gekregen, ondanks het succes van de Frank Boeijen Groep. 'Ongelooflijk lief', noemt Theunissen dat gebaar. 'Met zulke vrienden ben je superrijk. Ik ga die plaat een mooi plekje geven.'

Theunissen stond onlangs met zijn oude muziekvrienden nog op het podium van een Nijmeegs café. Ook dat was bijzonder, want bij de gitarist werd vorig jaar slokdarmkanker geconstateerd. Na een behandeling keerde de ziekte toch weer terug. Het optreden was een mooie ervaring, aldus Theunissen. 'Maar ik had ook veel pijn.'