'Schrik, ontkenning en boosheid', na onzedelijk gedrag leraar Foto: Google Maps

DIEREN - 'We zien reacties van schrik, ontkenning en boosheid', schrijft scholengemeenschap Het Rhedens nadat een leraar grensoverschrijdend onzedelijk gedrag vertoonde. De leraar - werkzaam in Dieren - is ontslagen.

Het gedrag van de docent kwam anderhalve week geleden aan het licht. Volgens De Gelderlander toonde de man zijn piemel op Instagram aan een minderjarige oud-leerlinge. De school zelf is terughoudend in de berichtgeving - ook vanuit privacybelang van de betrokkenen. De brief aan de ouders komt nu alsnog naar aanleiding van de berichten in de media. 'Deze situatie brengt bij onze leerlingen, medewerkers en onszelf veel gevoelens naar boven. Men is ontdaan.' Waar nodig wordt er volgens de school aandacht aangegeven in de les, de GGD denkt daarin mee. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52