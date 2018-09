Fietsen verleer je niet? Op een e-bike wel!

ELBURG - De E-bike zit in de lift en dat is terug te zien aan het aantal verkeersslachtoffers. In 2017 waren er voor het eerst meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto. Onder de slachtoffers ook twee inwoners uit Elburg. Reden voor de gemeente om dit probleem aan te pakken.

Vanaf donderdag kunnen inwoners van de Gelderse gemeente een e-bike cursus volgen. En dat is hoognodig vindt Hans Rietberg, projectcoördinator van de landelijke Fietsersbond: 'Het komt regelmatig voor dat mensen op een e-bike stappen terwijl de motor al aan staat; levensgevaarlijk! Daarbij wordt vaak vergeten dat een e-bike zwaarder is dan een gewone fiets en dus moeilijker in balans te houden.'

Op de parkeerplaats van fietsenmaker Koops, is een parcours uitgezet om de behendigheid van de e-biker te testen. Zes mannen en vrouwen tussen de 67 en 77 slalommen geconcentreerd met een e-bike om pionnen. Daarna moeten zij het parkeerterrein oversteken en raden hoeveel vingers er achter hun rug worden opgestoken door een fietsdocent van de fietsersbond.

'Gevaarlijke situaties'

Rietberg: 'Dat gaat allemaal niet even makkelijk als je 65 plus bent terwijl de fiets juist bij die doelgroep erg populair is. Als je 65 plus bent, ben je nou eenmaal stijver. Dat betekent moeite met omkijken, op- en afstappen en dus minder alert. Dat in combinatie met de snelheid van een e-bike levert dat vaak gevaarlijke situaties op.'

Dat de opkomst niet groot is, vindt Rietberg jammer. 'Veel mensen zien de noodzaak niet en denken: Ik hoef toch niet opnieuw te leren fietsen? Maar fietsen op een e-bike is wel degelijk anders. We willen mensen bewuster laten fietsen en hopen daarmee de verkeersveiligheid te vergroten.'



Cursus gemist? Op 19 september is de e-bike cursus in Nijmegen en op 9 oktober in Velp.

Zie ook: