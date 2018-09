HETEREN - .

Herinneringsweekend The Island

12 t/m 14 oktober

een groot opgezet leger kampement uit de Tweede Wereldoorlog met educatie, herdenking, besef en beleving. Ongeveer 150 re-enactors komen laten zien hoe het leven er uit zag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met vele voer- en vaartuigen, tanks, oorlogsmaterieel, wapens, uitrustingen en een groot legerkamp. Er worden Mock-battles gehouden, dit zijn schijngevechten waarbij gebruik wordt gemaakt met identieke wapens en losse flodders. Er is een herdenking bij het 101st airborne-monument te Heteren en scholen zijn uitgenodigd voor exclusieve rondleidingen. Er worden parachutisten gedropt en met bootjes wordt een oefening op het water gehouden ter voorbereiding aan een groots spektakel in 2019 (75 jaar na Market Garden) er komen ook burgers, het verzet en binnenlandse strijdkrachten die situatie van toen uitbeelden en uitleg geven. Op het kampement leggen de re-enactors aan de hand van diverse displays uit wat u ziet en waar het toe diende. Dit alles met als doel het verhaal van de Betuwe in de oorlog meer kenbaarheid te geven. Na 4 dagen Market Garden kwamen 198 dagen oorlog in de Betuwe. Nergens is zo lang gevochten als in het meest noordelijk bevrijde gebied van Europa. De verdediging van dit gebied, de onderwaterzetting, de evacuerende bevolking en de maandenlange strijd hebben hun sporen achtergelaten. Maar vooral hen die tijdens deze strijd het leven lieten mag dit nooit en te nimmer vergeten worden.

Vrijdag 13.00 tot 17.00 uur (herdenking 15.00 uur)

Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Zondag 12.00 tot 16.00 uur



Locatie: uiterwaarden nabij Heteren ter hoogte Randwijkse Dijk/Kerkplein



Meer informatie klik hier.