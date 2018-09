Waterproblemen in Zaltbommel en omgeving opgelost

KERKDRIEL - In de Bommelerwaard zijn woensdagmiddag problemen ontstaan met het drinkwater, rond 17.30 uur waren de problemen opgelost. De storing trof Zaltbommel, Velddriel, Kerkdriel, Hedel, Rossum, Ammerzoden, Alem en Bruchem.

Het ontstond door een technisch probleem bij het drinkwaterproductiebedrijf.

In dat gebied was ook een stroomstoring: 1466 aansluitingen (huishoudens en bedrijven) hadden geen stroom, dat is inmiddels opgelost. Of de twee storingen verband houden is op dit moment niet bekend.