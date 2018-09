Deel dit artikel:













Waterproblemen in Zaltbommel en omgeving Foto: Omroep Gelderland

KERKDRIEL - In de Bommelerwaard zijn problemen ontstaan met het drinkwater. Er is een technische storing in één van de drinkwaterproductiebedrijven. De storing treft Zaltbommel, Velddriel, Kerkdriel, Hedel, Rossum, Ammerzoden, Alem en Bruchem.

In dat gebied was ook een stroomstoring: 1466 aansluitingen (huishoudens en bedrijven) hadden geen stroom, dat is inmiddels opgelost. Of de twee storingen verband houden is op dit moment niet bekend. Liander verwacht dat de problemen rond 18.30 uur zijn verholpen.