Jong Oranje tevreden over De Vijverberg

DOETINCHEM - Jong Oranje heeft de cruciale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Schotland dinsdagavond met 1-2 verloren. Hoewel plaatsing voor het EK nagenoeg onmogelijk lijkt, is er zowel bij De Graafschap als het nationale jeugdteam na een jaar tevredenheid over stadion De Vijverberg als vaste thuisbasis.

'We zijn trots dat de grootste talenten van Nederland hier hun wedstrijden spelen', aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. 'Ik denk dat het goed is voor de regio, maar ook voor De Graafschap en Doetinchem zelf.'

Er is nu één jaar voorbij, maar er volgt nog een jaar Jong Oranje op De Vijverberg. 'Het brengt allemaal best veel werk met zich mee en we moeten aan het eind van dat jaar kijken of we dit vol kunnen blijven houden', aldus Ostendorp. 'Voor alsnog overheerst het enthousiasme, maar we moeten wel realistisch blijven.'



De voorkeur van Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi gaat ook uit naar De Vijverberg. 'Het veld ligt er goed bij, de sfeer is goed en je moet ook niet in een te groot stadion spelen. Dus mijn voorkeur gaat hiernaar uit.' Ook verdediger Denzel Dumfries voelt zich thuis in Doetinchem. 'We zijn altijd goed ontvangen hier, we hebben goede wedstrijden kunnen spelen en het publiek staat altijd lekker achter de ploeg.'