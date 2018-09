Deel dit artikel:













Elfde editie BlubberRun Vorden afgelast Foto: Pixabay

VORDEN - De organisatie van de BlubberRun in Vorden heeft met pijn in het hart de editie van dit jaar besloten af te blazen. Volgens de organisatie is een deel van het loopgebied omgevormd van landbouwgrond naar natuurgebied.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

'Er kan nog niet verantwoord worden gelopen door deze nieuwe natuur. Bovendien is het nog niet bekend wie in de toekomst het beheer gaat voeren over dit stukje natuurgebied', laat de organisatie weten.



Aan de BlubberRun, welke elk jaar in buurtschap Linde wordt gehouden, deden vorig jaar meer dan 1000 mensen mee. De editie van 2017 leverde 8130 euro op voor het KWF Kankerbestrijding.