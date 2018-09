Ongevallen door voorrangsfouten, één gewonde

WOOLD - Op de kruising Meerdinkweg met de Holdersweg in het buitengebied van Winterswijk is woensdagmiddag een bestelbus gekanteld na een aanrijding met een personenauto. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde kort na het middaguur. Vermoedelijk is het ongeluk ontstaan door een voorrangsfout. Het busje schoot na de aanrijding de berm in en kantelde.



Op de Kruidenlaan in Doetinchem ontstond eveneens een flinke aanrijding door een voorrangsfout. Hierbij raakte één bestuurder lichtgewond. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.