Burgemeester en recordloper over Haagse Via Gladiola

De laatste kilometer leggen de lopers vandaag af over een geimproviseerde Haagse Via Gladiola. De Arnhemse burgemeester Achmed Marcouch en Vierdaagse-recordloper Bert van der Lans lopen daarbij voorop met de Gelderse vlag en een speciale estafettestok. Die zullen zij overhandigen aan de Haagse burgemeester Pauline Krikke, voorheen zelf óók burgemeester in Arnhem, en aan de commissaris van de Koning van Zuid-Holland.

Prinsjesfestival en meer aandacht

Deelnemers deze week zijn onder andere Gelders gedeputeerde Jan Markink en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Verder lopen ook zo'n zestig leerlingen van ROC A12 mee en elf wethouders uit de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Lingewaard.

Het Prinsjesfestival bestaat sinds 2013 en is bedoeld om meer aandacht te vragen voor Prinsjesdag, wat altijd op de derde dinsdag van september valt. Dan presenteert de regering de plannen voor het komende jaar en spreekt de koning de troonrede uit. Daarna volgen in de Tweede Kamer de debatten over de begroting en de verdeling van het geld. Elk jaar is een van de Nederlandse provincies mede-organisator. Dit jaar is dat Gelderland.

Vakantieparken en Food Center

'Een mooie kans om aandacht te vragen voor een aantal Gelderse onderwerpen waar geld van het Rijk bij moet', zegt Gelders gedeputeerde Jan Markink. Hij noemt onder andere project Ariadne, waarmee de problemen op de vakantieparken op de veluwe wordt aangepakt. Verder zijn er plannen voor het World Food Center in Ede. Dat moet een soort attractiepark en kenniscentrum in één worden op het gebied van voeding en ook daar is geld voor nodig.



De start maandag (Foto: Omroep Gelderland)