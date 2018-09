Immigratiedienst spreekt met kinderen van uitgezet gezin Andropov

'S-HERTOGENBOSCH - De Immigratie-en Naturalisatiedienst spreekt donderdag met de kinderen Maksim (14) en Denis Andropov (10). De kinderen van het naar Oekraïne uitgezette gezin Andropov kwamen vorige week terug in Nederland voor een familiebezoek en daarop vroeg juridisch adviseur Frank King een gesprek aan met de IND. Dat verzoek werd goedgekeurd. Volgens King is dat een goed teken en is de hoop dat de jongens alsnog in Nederland kunnen blijven nog niet vervlogen.

Tijdens het gesprek van donderdag zullen de jongens vooral gevraagd worden om hun ervaringen te delen. 'Ze zullen bijvoorbeeld vragen stellen over hoe hun leven daar in Oekraïne was', zegt King tegen Omroep Gelderland. Hij is bij het gesprek aanwezig en zal de jongens helpen tijdens het gesprek dat officieel te boek staat als 'aanvullend gehoor op het asielverzoek'. Hoewel er de afgelopen tijd veel aandacht was voor de zaak van Lili en Howick, is dat niet direct van invloed op de situatie van de familie Andropov. 'Dit is een heel andere zaak en staat er los van, maar ik zal het IND er nog wel op wijzen dat ze de zaak opnieuw kunnen voorleggen aan de staatssecretaris.' Staatssecretaris Harbers liet woensdag al weten dat de zaak Lili en Howick geen invloed zal hebben op andere gevallen.

Beluister hier het gesprek van Nieke Hoitink met juridisch adviseur Frank King van de Andropovs:

In juli werd het gezin na een verblijf van 17 jaar in Nederland uitgezet naar Oekraïne. De broertjes kwamen vorige week met de auto terug naar Nederland en verblijven momenteel bij hun oom en tante in Amersfoort. Beide ouders hebben nog een inreisverbod en zijn met het zusje van Maksim en Denis nog in Oekraïne. De broers mogen in totaal 90 dagen in Nederland blijven en gaan in die periode in ieder geval ook naar hun oude school.

Oom Anatoli ziet ze echt weer opbloeien. 'Ze hebben hier hun vriendjes, ze kennen de taal en ze vertellen ook weer enthousiast over wat ze op school doen', zegt hij tegen Omroep Gelderland. Toch ziet hij alweer op tegen het moment dat zijn neefjes weer terug moeten naar Oekraïne. 'Ze zitten daar met z'n vijven in een kleine ruimte en kunnen niet naar school omdat ze geen Oekraïens spreken. De Russische taal, die ze allebei wel redelijk kunnen spreken en begrijpen, is daar verboden', schetst hij de situatie.

'Groot drama als ze weer terug moeten'

Anatoli heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. 'Ik heb niet veel hoop, ze zijn al uitgezet en ze hebben in principe hun ouders bij wie ze in Oekraïne terecht kunnen. Ze genieten nu weer van het leven hier en gaan naar school, maar als ze straks terug moeten wordt dat weer een groot drama", vertelt hij somber. King is positiever gestemd: 'Ik ben van nature optimistisch van aard en denk dat ik goede munitie heb om het IND te overtuigen.'