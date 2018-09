Deel dit artikel:













De tijd dringt, maar de kunst blijft voor Emmy Eerdmans Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

DODEWAARD - Gevierd beeldend kunstenares Emmy Eerdmans (87) komt tijd te kort. Sinds het overlijden van haar man in 2013 woont en werkt ze in haar eentje in een groot schoolgebouw in de Betuwe. Ben Joosten, haar man, was beeldhouwer en graficus. Jarenlang verzamelden ze samen kunstobjecten. Ze exposeerden hun eigen werk en dat van anderen in huis en tuin.

Nu Emmy moeilijker loopt en voelbaar ouder wordt, zoekt ze naar overzicht in haar verzameling. Een poging tot orde in de chaos. Maar de drang om te verzamelen blijft. Weggooien lukt niet, en er komt ook nog steeds werk bij. Ze tekent bijvoorbeeld nog steeds de muzikanten van Brassband Gelderland tijdens hun repetitie. Sinds haar man in 1991 lid werd van de brassband mist ze geen enkele repetitie. Ze schetst, tekent en schildert de gedreven muzikanten.



Beweging fascineert haar, stillevens zetten haar op slot. “Kunst ontkalkt het brein”, aldus Emmy. En de kunst, die blijft voor haar altijd. Ook al dringt de tijd. Emmy Eerdmans wordt geportretteerd in de nieuwe docuserie 'Met uitsterven bedreigd'. Een serie portretten van mensen die zo uniek zijn dat ze als het ware 'met uitsterven worden bedreigd'. Vanwege hun uitzonderlijke levensstijl, opvattingen of vakmanschap. Bekijk hier de aflevering met Emmy. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52