Voetbalvereniging Dodewaard rouwt om verongelukt lid (27)

DODEWAARD - Voetbalvereniging Dodewaard is in rouw, dinsdagavond verongelukte een lid van de vereniging net buiten het dorp. 'Het heeft een grote impact. We hoorden het gisteravond en hebben gelijk alle trainingen stilgelegd', vertelt voorzitter Gerrit Tijssen.

De overleden inwoner van Dodewaard was al zijn hele leven lid van de voetbalvereniging. 'Hij heeft hier de hele jeugd doorlopen en haalde het eerste elftal. Is toen geblesseerd geraakt en was net op de weg terug. Maar hij was ook vrijwilliger: floot wedstrijden, organiseerde toernooien en was grensrechter.'

'Ontzettend hard aangekomen'

Voor komend weekend zijn alle wedstrijden afgelast. 'Ik heb vanochtend de KNVB gebeld dat we niet gaan voetballen dit weekend, ook de trainingen zijn afgelast. Donderdagavond is de kantine open voor wie daar behoefte aan heeft', aldus Tijssen. Binnen de vereniging vormde de voetballer met drie andere mannen een vriendengroep die elke week naar Ajax gingen. 'Daar is het echt ontzettend hard aangekomen.'

Dodewaard is een vereniging waar iedereen elkaar kent, de afgelopen twee jaar werd de club getroffen door meer sterfgevallen. 'Ik heb er vannacht slecht van geslapen. Dit is het derde sterfgeval in twee jaar. Een trainer van 38 en een trainer die al 65 jaar lid was overleden de afgelopen jaren. Dat wil je als voorzitter niet meemaken.'