Doetinchem is na twee jaar officieel Fairtrade Gemeente

DOETINCHEM - Doetinchem is vanaf woensdag officieel een Fairtrade Gemeente. Nadat vrijwilligers zich twee jaar lang hebben ingezet om het predicaat binnen te slepen, werd langs de Zelhemseweg een officieel bord geplaatst.

'Om Fairtrade gemeente te worden moet je aan heel veel eisen voldoen', stelt burgemeester Mark Bouwmans. Doetinchem moest onder meer eerlijke handel actief promoten, aantonen dat er fairtrade-producten worden verkocht en een speciale werkgroep in het leven roepen.

Zowel de gemeente als de werkgroep heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om het predicaat te behalen. 'Je moet echt wel even flink je best doen om dit voor elkaar te krijgen. De werkgroep heeft er veel tijd en energie in gestoken, maar ook zeker met de hulp van een hele hoop Doetinchemmers, anders word je dit niet', legt Bouwmans uit.



Ook initiatiefnemer Anneke Peerenboom kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen jaren. 'Het is heel veel werk geweest, dus ik ben heel erg blij en trots dat het uiteindelijk is gelukt.'

Het behalen van de titel lijkt een eindstation, maar het werk houdt hier niet op. 'Om de twee jaar moeten we het weer opnieuw verdienen', aldus wethouder Frans Langeveld. 'De vrijwilligersgroep blijft dus ook gewoon actief, want we moeten telkens weer laten zien dat we het waarmaken.'