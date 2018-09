Gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen in Eibergen

EIBERGEN - Op een agrarisch bedrijf in Eibergen zijn woensdagmiddag gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen. Door de extreme droogte van de afgelopen maanden ontstaan ophopingen van gas in maiskuilen.

De brandweer werd omstreeks 14.00 uur opgeroepen voor de situatie aan de Hoonesweg in het buitegenbied van Eibergen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waren er geen mensen of dieren aanwezig in de directe omgeving van de kuil. De brandweer gaat de agrariër ondersteunen bij het gecontroleerd laten vrijkomen van de gassen.



De landbouw- en tuinorganisatie (LTO) en de brandweer waarschuwden vorige maand al voor vrijkomende gassen in maiskuilen. Vorige week deed zich in Vragender een soortgelijke situatie voor.